Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерала Крістофера Каволі під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил.

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Як Україна розв'язала проблему нестачі військ

Каволі повідомив, що Україна, вочевидь, змогла розв'язати частину проблем із нестачею особового складу для ЗСУ.

Українці зі свого боку зайняли дуже сильні оборонні позиції, добре укріплені, і, схоже, вони вирішили деякі зі своїх проблем з живою силою, які були особливо гострими минулої осені,

– зазначив генерал НАТО.

За його словами, Україна розширила резерв осіб, які можуть бути мобілізовані, а також збільшила резерв тих, хто готовий долучитися до армії добровільно. Окрім того, військове командування змогло ефективно перекинути частину людей зі штабів на передову.

Водночас Каволі попередив, що, попри спроби Києва диверсифікувати набір постачальників озброєнь, припинення постачання зброї зі США та обміну розвідданими завдасть Україні значної шкоди.

До слова, член Комітету Ради з нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що у Міноборони розробили альтернативу закону про демобілізацію. Мовиться про механізм ротації на фронті, який передбачає кілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної участі у бойових діях.