Наскільки реальна угода Трампа і Путіна: американський аналітик Бланк вказав на загрози
- Американський аналітик Стівен Бланк вважає, що угода між Трампом і Путіним можлива, але коштуватиме Україні дорого і відбудеться попри опір Європи.
- Бланк зазначає, що Путін не може зупинитися без заяви про перемогу, оскільки це важливо для внутрішньої політики Росії.
Угода Дональда Трампа та Владіміра Путіна теоретично можлива. Однак така домовленість коштуватиме Україні дуже дорого і, ймовірно, відбуватиметься попри сильний спротив Європи.
Про це розповів американський аналітик Стівен Бланк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Чи може Росія закінчити війну
Стівен Бланк пояснив, що Владімір Путін "хоче все" і йому ніколи нічого не буває достатньо.
За його словами, очільник Кремля не може просто так зупинитися без заяви про перемогу, адже це важливо як для внутрішньої політики в Росії, так і для збереження позицій.
Він (Путін – 24 Канал) – як герой п'єс Шекспіра, наприклад, як Макбет чи Річард III. Річард III говорить щось на кшталт: "Я так занурений у гріх, що один гріх веде за собою інший". Макбет каже: "Я в крові по самі вуха, і рухатися вперед чи повертатися назад однаково виснажливо". Путін у дуже схожій ситуації – він просто вже не може зупинитися,
– зазначив Бланк.
За словами аналітика, Путін вірить, що Бог призначив його стати новим "Соборником" – збирачем російських земель. Однак Росія вже не здатна утримувати імперію, а її спроби зберегти контроль призводять до постійної війни в Європі.