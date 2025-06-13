Про це розповів американський аналітик Стівен Бланк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи може Росія закінчити війну

Стівен Бланк пояснив, що Владімір Путін "хоче все" і йому ніколи нічого не буває достатньо.

За його словами, очільник Кремля не може просто так зупинитися без заяви про перемогу, адже це важливо як для внутрішньої політики в Росії, так і для збереження позицій.

Він (Путін – 24 Канал) – як герой п'єс Шекспіра, наприклад, як Макбет чи Річард III. Річард III говорить щось на кшталт: "Я так занурений у гріх, що один гріх веде за собою інший". Макбет каже: "Я в крові по самі вуха, і рухатися вперед чи повертатися назад однаково виснажливо". Путін у дуже схожій ситуації – він просто вже не може зупинитися,

– зазначив Бланк.

За словами аналітика, Путін вірить, що Бог призначив його стати новим "Соборником" – збирачем російських земель. Однак Росія вже не здатна утримувати імперію, а її спроби зберегти контроль призводять до постійної війни в Європі.