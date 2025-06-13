Об этом рассказал американский аналитик Стивен Бланк в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Может ли Россия закончить войну

Стивен Бланк объяснил, что Владимир Путин "хочет все" и ему никогда ничего не бывает достаточно.

По его словам, глава Кремля не может просто так остановиться без заявления о победе, ведь это важно как для внутренней политики в России, так и для сохранения позиций.

Он (Путин – 24 Канал) – как герой пьес Шекспира, например, как Макбет или Ричард III. Ричард III говорит что-то вроде: "Я так погружен в грех, что один грех ведет за собой другой". Макбет говорит: "Я в крови по самые уши, и двигаться вперед или возвращаться назад одинаково утомительно". Путин в очень похожей ситуации – он просто уже не может остановиться,

– отметил Бланк.

По словам аналитика, Путин верит, что Бог назначил его стать новым "Соборником" – собирателем русских земель. Однако Россия уже не способна удерживать империю, а ее попытки сохранить контроль приводят к постоянной войне в Европе.