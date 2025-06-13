В частности, об этом рассуждает российский диктатор. Во время совещания по вооружениям Путин выдвинул требование к своим подчиненным, чтобы те заранее готовили инфраструктуру для "новых систем вооружения", включая базы, арсеналы, аэродромы, передает 24 Канал.

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Что сказал Путин

Глава Кремля уточнил, что деньги для строительства и модернизации российских баз, арсеналов и аэродромов нужно отдельно закрепить в соответствующей госпрограмме.

Путин заметил, что недостаток финансирования инфраструктуры для нового вооружения приводит к тому, что оно "потом в чистом поле стоит".

Вероятно, диктатор намекнул на операцию "Паутина". Именно недостаточная защита стала одной из причин потери Россией значительного количества стратегических бомбардировщиков. В СБУ говорят, что речь идет о 41 самолете. Западные эксперты тем временем отмечают цифру в 20 самолетов.