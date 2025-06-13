Зокрема, про це міркує російський диктатор. Під час наради щодо озброєнь Путін висунув вимогу до своїх підлеглих, аби ті заздалегідь готували інфраструктуру для "нових систем озброєння", включно з базами, арсеналами, аеродромами, передає 24 Канал.

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Що сказав Путін

Глава Кремля уточнив, що гроші для будівництва і модернізації російських баз, арсеналів і аеродромів потрібно окремо закріпити у відповідній держпрограмі.

Путін зауважив, що брак фінансування інфраструктури для нового озброєння призводить до того, що воно "потім у чистому полі стоїть".

Ймовірно, диктатор натякнув на операцію "Павутина". Саме недостатній захист став однією із причин втрати Росією значної кількості стратегічних бомбардувальників. У СБУ кажуть, що йдеться про 41 літак. Західні експерти тим часом зазначають цифру у 20 літаків.