Ескалація на Близькому Сході: Ізраїль і США готуються до кількаденного конфлікту з Іраном, – ЗМІ

Ізраїль та, ймовірно, США завдали низки ударів по об'єктах Ірану, здійснивши превентивну атаку задля усунення загроз безпеці. Наразі країни готуються до щонайменше кількаденного конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише The Times of Israel із посиланням на представника ізраїльського уряду.

Що очікувати на Близькому Сході?

За словами співрозмовника видання, ціллю ударів, яких завдали по Ірану 28 лютого, стали об'єкти режиму країни та військові бази. Один з чиновників США повідомив Al Jazeera, що атака спрямована на підрив системи безпеки.

Як пояснив посадовець, ударів завдали у рамках спільної військової операції з Ізраїлем, щоб примусити Іран укласти угоду щодо його ядерної програми. Reuters повідомляло, що атаки здійснювали з повітря та моря.

За даними джерел The New York Times, атака розпочалася орієнтовно о 08:10 за місцевим часом. Вони також підтверджують інформацію про те, що такий масштабний напад, як очікується, триватиме щонайменше кілька днів.

Згідно з планом, Ізраїль зосередить більшість ударів на місцях зберігання ракет, виробничих об'єктах та пускових установках, тоді як американські війська зосередяться на іранському ядерному проєкті та додаткових цілях.

Зазначимо, що Іран має технології та запаси високозбагаченого урану, що дозволяє країні швидко створити ядерну зброю, яка підвищить загрозу на Близькому сході, і створить ризик порушення глобального нерозповсюдження.

Що відомо про атаку на Іран?