Трамп заявив про можливі втрати США під час операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп повідомив, що внаслідок американської військової операції в Ірані можливі жертви серед американців. Він наголосив, що США вжили заходів для мінімізації ризиків для свого персоналу.

Президент США закликав Іран здатися. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому в Truth Social.

Що сказав Трамп про можливі втрати?

За словами Дональда Трампа, США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Він зазначив, що під час війни можуть бути жертви, однак наголосив, що мета дій – "майбутнє та благородна місія". Водночас президент підкреслив, що Сполучені Штати вжили всіх можливих заходів для мінімізації ризику для американського контингенту в регіоні.

Президент США наголосив, що іранський режим становить "безпосередню загрозу" для Сполучених Штатів, американських військових та союзників у різних частинах світу.

Складіть зброю – і отримаєте імунітет, інакше вас чекає неминуча загибель,

– наголосив американський лідер.

Що відомо про спецоперацію США, яку реалізують спільно з Ізраїлем?