Трамп заявив про можливі втрати США під час операції в Ірані
- Дональд Трамп повідомив про можливі жертви серед американців під час операції США в Ірані, але зазначив, що вжито заходів для мінімізації ризиків.
- За словами Трампа, іранський режим становить безпосередню загрозу для США та їхніх союзників, і він закликав до здачі зброї для уникнення загибелі.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що внаслідок американської військової операції в Ірані можливі жертви серед американців. Він наголосив, що США вжили заходів для мінімізації ризиків для свого персоналу.
Президент США закликав Іран здатися. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому в Truth Social.
Що сказав Трамп про можливі втрати?
За словами Дональда Трампа, США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".
Він зазначив, що під час війни можуть бути жертви, однак наголосив, що мета дій – "майбутнє та благородна місія". Водночас президент підкреслив, що Сполучені Штати вжили всіх можливих заходів для мінімізації ризику для американського контингенту в регіоні.
Президент США наголосив, що іранський режим становить "безпосередню загрозу" для Сполучених Штатів, американських військових та союзників у різних частинах світу.
Складіть зброю – і отримаєте імунітет, інакше вас чекає неминуча загибель,
– наголосив американський лідер.
Що відомо про спецоперацію США, яку реалізують спільно з Ізраїлем?
Вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю розпочала превентивну атаку по Ірану. У Тегерані пролунало кілька гучних вибухів, здійнявся дим.
Міністр оборони Ісраель Кац оголосив в Ізраїлі про запровадження спеціального режиму надзвичайного стану на всій території країни. Іран розпочав завдавати ракетні удари по території країни у відповідь.
Медіа повідомляють про можливу спробу замаху на президента Ірану Масуда Пезешкіана під час нової хвилі атак у Тегерані. Ізраїльська операція координувалася зі США, і включала удари по кількох об'єктах, включаючи офіс верховного лідера Ірану.