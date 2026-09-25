"Путіну краще не пробувати": у НАТО анонсували важливий крок на тлі диверсій Росії

НАТО посилює обмін розвідданими у відповідь на хвилю російських диверсій. Альянс має необхідні інструменти для протидії загрозам з боку Москви.

Таку заяву 24 вересня зробив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, пише Reuters.

Як у НАТО оцінюють загрозу з боку Росії?

Коментуючи можливість обмеженого російського нападу на територію НАТО, Гринкевич наголосив, що Альянс готовий до такого сценарію.

За його словами, такий розвиток подій "малоймовірний, але його не можна виключати".

Генерал також відкинув припущення, що Владімір Путін може скористатися ослабленням американських запасів високоточних далекобійних ракет після війни США з Іраном.

Абсолютно ні. Йому краще не намагатися зробити це за мого чергування,

– заявив Гринкевич.

Він додав, що НАТО має достатньо можливостей для захисту кожного сантиметра своєї території.

За словами генерала, якщо Альянс почне фіксувати нові загрози, він має необхідні повноваження для вжиття заходів, щоб стримати будь-яку агресію проти НАТО.

Зауважимо, що заява командувача Об'єднаних сил НАТО в Європі пролунала після попередження військової розвідки Данії. Вона вважає, що найближчими місяцями Росія, ймовірно, посилить гібридну війну проти Заходу.

Зокрема, є "низький, але зростаючий ризик" того, що Москва може здійснити обмежений військовий напад на одну або кілька країн НАТО, які межують із Росією.

"Це викликає занепокоєння" – сказав Гринкевич, коментуючи низку інцидентів останніх тижнів.

Серед них – спроба атаки безпілотника в районі німецького аеропорту Лейпциг/Галле та випадок, коли російське судно випустило сигнальні ракети у напрямку данського військового гелікоптера.

Водночас генерал наголосив, що Альянс має необхідні можливості та механізми для контролю над цими ризиками.