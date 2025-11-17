Раніше, ніж очікували: Німеччина попередила про близьку загрозу нападу Росії на Альянс

На Заході готуються до російської агресії проти Європи. Найбільш згадувана дата можливого нападу Кремля на НАТО – це 2030 рік. Саме тоді, вважають розвідники, Росія здатна відновити свій військовий потенціал після виснажливої війни в Україні.

Однак тепер військові експерти вважають, що Росія може раніше відновитися. Про це в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає 24 Канал.

Коли Росія зможе напасти на Альянс?

Пісторіус зауважив, що потенційна загроза нападу на країни Альянсу постане вже у 2028 році.

Водночас він підкреслив, що НАТО має потужну систему стримування – як звичайну, так і ядерну – і здатне оборонятися. Проте, на думку політика, Німеччина та союзники повинні діяти швидше, щоб посилити свої війська.

До слова, раніше Пісторіус заявляв, що Німеччина має бути готовою до війни і вказував на необхідність зміцнення оборони на тлі агресії Росії та вимог США, щоб Європа більше вкладалася у власну безпеку.

Тим часом у Бундесвері попереджають, що країна наразі до війни не готова. Там кажуть, що у разі конфлікту приблизна кількість жертв серед військових становитиме близько тисячі осіб щодня.

Також експерти прогнозують, що у разі масштабного збройного конфлікту ситуація в медичній сфері значно погіршиться. Окрім прямих атак на лікарні, може з'явитися нестача ліків, продуктів, крові та перев'язувальних матеріалів. Фахівці радять захищати медзаклади, відновлювати виробництво критичних ліків у ЄС і частіше проводити навчання для військових та цивільних.

Що відомо про ймовірність нападу Росії на НАТО?