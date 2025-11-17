Раніше, ніж очікували: Німеччина попередила про близьку загрозу нападу Росії на Альянс
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може відновити військовий потенціал раніше, ніж очікувалося.
- Пісторіус наголосив на необхідності посилення оборонних зусиль Німеччини та її союзників.
На Заході готуються до російської агресії проти Європи. Найбільш згадувана дата можливого нападу Кремля на НАТО – це 2030 рік. Саме тоді, вважають розвідники, Росія здатна відновити свій військовий потенціал після виснажливої війни в Україні.
Однак тепер військові експерти вважають, що Росія може раніше відновитися. Про це в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає 24 Канал.
Дивіться також Трамп може вибити в Путіна головний козир: політолог назвав важелі впливу президента США
Коли Росія зможе напасти на Альянс?
Пісторіус зауважив, що потенційна загроза нападу на країни Альянсу постане вже у 2028 році.
Водночас він підкреслив, що НАТО має потужну систему стримування – як звичайну, так і ядерну – і здатне оборонятися. Проте, на думку політика, Німеччина та союзники повинні діяти швидше, щоб посилити свої війська.
До слова, раніше Пісторіус заявляв, що Німеччина має бути готовою до війни і вказував на необхідність зміцнення оборони на тлі агресії Росії та вимог США, щоб Європа більше вкладалася у власну безпеку.
Тим часом у Бундесвері попереджають, що країна наразі до війни не готова. Там кажуть, що у разі конфлікту приблизна кількість жертв серед військових становитиме близько тисячі осіб щодня.
Також експерти прогнозують, що у разі масштабного збройного конфлікту ситуація в медичній сфері значно погіршиться. Окрім прямих атак на лікарні, може з'явитися нестача ліків, продуктів, крові та перев'язувальних матеріалів. Фахівці радять захищати медзаклади, відновлювати виробництво критичних ліків у ЄС і частіше проводити навчання для військових та цивільних.
Що відомо про ймовірність нападу Росії на НАТО?
- За даними української розвідки, наразі Росія не становить прямої загрози європейським партнерам, але ближче до 2030 року ризики зростатимуть. Росія планує масштабну програму переозброєння до 2037 року, з найактивнішим етапом до 2030-го. Це найбільша така програма з 1980-х років. Загальна сума витрат оцінюється близько 1,2 трильйона доларів. Це кошти лише на модернізацію та переозброєння.
- Німецький генерал-лейтенант Александр Сольфранк, глава Об'єднаного оперативного командування НАТО, пояснив, що зараз основні ресурси Росії зосереджені на війні в Україні, тому ризик масштабного наступу на НАТО найближчим часом низький. Проте Кремль має достатньо сил, щоб завтра здійснити невелику локальну операцію. Чи станеться напад, значною мірою залежить від дій НАТО, наголосив Сольфранк. Якщо Путіну дозволять наростити потенціал, масштабний удар по всіх 32 країнах НАТО можливий уже до 2029 року.
- Над країнами НАТО все частіше з'являються невідомі дрони, за якими, очевидно, стоїть Росія. Ці дії вже не можна назвати просто гібридними атаками – вони вийшли на новий рівень ескалації. Генсек НАТО Марк Рютте та аналітики ISW наголошують, що вторгнення в повітряний простір і нетипова активність Москви є частиною "нульової фази" – кампанії, яка має послабити Європу, розколоти НАТО та підготувати психологічний і політичний ґрунт для можливої війни.