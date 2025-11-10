Медики та цивільні зіштовхнуться із серйозним фізичним та психосоціальним навантаженням. Про це повідомляє видання Bild, пише 24 Канал.

Чи готова Німеччина до війни із Росією?

У звіті збройних сил Німеччини зазначається, що у разі виникнення військового конфлікту приблизна кількість жертв серед військових становитиме близько тисячі осіб щодня.

У найгіршому випадку, 1000 поранених солдатів можуть залишатися в Німеччині щодня! І це навіть не враховуючи жертв серед цивільного населення,

– мовиться у звіті.

Експерти очікують, що внаслідок цього медики та інші пацієнти відчують "значне фізичне та психосоціальне навантаження". Крім того, фахівці, які підготували цей звіт, прогнозують, що у разі масштабного збройного конфлікту ситуація в медичній сфері значно погіршиться. Окрім безпосередніх атак на лікарні та медичні заклади, виникне дефіцит ліків, продуктів, крові та перев'язок.

Експерти наголошують, що варто працювати над захистом медичних закладів, відновити виробництво критичних ліків в межах ЄС та проводити більше навчань із військовими та цивільними.

Як Німеччина може зміцнити оборону?

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у виданні The Washington Post закликає зробити свою країну "готовою до війни" через зростання загрози з боку Росії. Пісторіус наголошує, що Німеччина повинна посилювати свою обороноздатність, адже агресія Москви та заклики США до самостійності Європи у питаннях безпеки потребують рішучих кроків.

Після Другої світової війни країна вважала себе "мирною державою", однак, зіштовхнувшись зараз із реальною загрозою, виявляться, що Бундесвер недоукомплектований та технічно відсталий.

Німці хотіли б бути як Швейцарія – економічно успішними, але політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно думати про війну,

– прокоментував однопартієць міністра Зігмар Габріель.

Водночас Пісторіус пропонує запровадити добровільну військову службу як компроміс між відмовою партії від обов'язкового призову та потребою зміцнити армію. Однак Християнсько-демократичний союз заблокував цю пропозицію. Натомість урядова коаліція запропонувала частковий призов через лотерею – та цей варіант не влаштував міністра.

