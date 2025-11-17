Раньше, чем ожидали: Германия предупредила о близкой угрозе нападения России на Альянс
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может восстановить военный потенциал раньше, чем ожидалось.
- Писториус отметил необходимость усиления оборонных усилий Германии и ее союзников.
На Западе готовятся к российской агрессии против Европы. Наиболее упоминаемая дата возможного нападения Кремля на НАТО – это 2030 год. Именно тогда, считают разведчики, Россия способна восстановить свой военный потенциал после изнурительной войны в Украине.
Однако теперь военные эксперты считают, что Россия может раньше восстановиться. Об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает 24 Канал.
Когда Россия сможет напасть на Альянс?
Писториус отметил, что потенциальная угроза нападения на страны Альянса появится уже в 2028 году.
В то же время он подчеркнул, что НАТО имеет мощную систему сдерживания – как обычную, так и ядерную – и способно обороняться. Однако, по мнению политика, Германия и союзники должны действовать быстрее, чтобы усилить свои войска.
К слову, ранее Писториус заявлял, что Германия должна быть готова к войне и указывал на необходимость укрепления обороны на фоне агрессии России и требований США, чтобы Европа больше вкладывалась в собственную безопасность.
Между тем в Бундесвере предупреждают, что страна пока к войне не готова. Там говорят, что в случае конфликта приблизительное количество жертв среди военных составит около тысячи человек ежедневно.
Также эксперты прогнозируют, что в случае масштабного вооруженного конфликта ситуация в медицинской сфере значительно ухудшится. Кроме прямых атак на больницы, может появиться нехватка лекарств, продуктов, крови и перевязочных материалов. Специалисты советуют защищать медучреждения, восстанавливать производство критических лекарств в ЕС и чаще проводить обучение для военных и гражданских.
Что известно о вероятности нападения России на НАТО?
- По данным украинской разведки, пока Россия не представляет прямой угрозы европейским партнерам, но ближе к 2030 году риски будут расти. Россия планирует масштабную программу перевооружения до 2037 года, с активным этапом до 2030-го. Это самая большая такая программа с 1980-х годов. Общая сумма расходов оценивается около 1,2 триллиона долларов. Это средства только на модернизацию и перевооружение.
- Немецкий генерал-лейтенант Александр Сольфранк, глава Объединенного оперативного командования НАТО, объяснил, что сейчас основные ресурсы России сосредоточены на войне в Украине, поэтому риск масштабного наступления на НАТО в ближайшее время низкий. Однако Кремль имеет достаточно сил, чтобы завтра осуществить небольшую локальную операцию. Произойдет ли нападение, в значительной степени зависит от действий НАТО, подчеркнул Сольфранк. Если Путину позволят нарастить потенциал, масштабный удар по всем 32 странам НАТО возможен уже к 2029 году.
- Над странами НАТО все чаще появляются неизвестные дроны, за которыми, очевидно, стоит Россия. Эти действия уже нельзя назвать просто гибридными атаками – они вышли на новый уровень эскалации. Генсек НАТО Марк Рютте и аналитики ISW отмечают, что вторжение в воздушное пространство и нетипичная активность Москвы является частью "нулевой фазы" – кампании, которая должна ослабить Европу, расколоть НАТО и подготовить психологическую и политическую почву для возможной войны.