Її потрібно мільйони одиниць: у ЄС назвали зброю, яка допоможе відбити напад Росії

Військова розвідка припускає, що російські війська можуть бути готові до нападу на країну НАТО протягом наступних 5 років. Для самозахисту, європейцям знадобляться мільйони одиниць одного виду з видів озброєння.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Sky News заявив, що Європа вже зараз має нарощувати виробництво дронів, аби протидіяти майбутнім атакам Росії, передає 24 Канал.

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Рятівна армія дронів

За словами Кубілюса, Росія може мати близько 5 мільйонів дронів, тому європейці повинні мати більші потужності, щоб перемогти.

Посадовець нагадав, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році спричинило революцію в технологіях ведення війни дронами.

Зіткнувшись з однією з найсильніших армій світу, українці скористалися дешевими і адаптивними технологіями на свою користь. За оцінками, підрозділи дронів України відповідальні за 80% втрат Росії на передовій.

Цього року Україна, як очікується, виробить понад 4 мільйони дронів. Розмірковуючи, скільки дронів знадобиться іншим країнам, комісар навів приклад своєї рідної Литви. Колишня радянська республіка має спільний кордон приблизно 900 кілометрів із Росією та Білоруссю.

"Якщо українцям потрібно чотири мільйони дронів на 1200 кілометрів, то нам потрібно приблизно три мільйони дронів на рік, якщо війна почнеться", – сказав він.

Щоб зберегти перевагу, і Росія, і Україна постійно оновлюють свої дронові технології. Через це Кубілюс вважає, що Європа має не стільки створювати запаси дронів зараз, скільки готувати команди пілотів, інженерів і виробників, здатних швидко масштабувати виробництво у разі потреби.

"На європейському континенті наразі є лише дві армії, які мають бойовий досвід використання мільйонів дронів: російська, яка планує нові агресії, та українська", – зазначив Кубілюс.

"Ми повинні багато чого навчитися в України... як організувати оборону проти мільйонів дронів і як зробити оборонну промисловість інноваційною", – наголосив він.

Нагадаємо, що керівництво Альянсу неодноразово заявляло, що виробництво, закупівля та захист від дронів – пріоритет. На саміті НАТО країни погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Генсек Альянсу Марк Рютте також заявив, що хоче більше інвестицій у дрони та 5-кратне посилення протиповітряної оборони.