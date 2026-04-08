Сестра Кім Чен Ина зменшила градус ескалації між КНДР та Південною Кореєю, – WSJ

На останньому з'їзді Трудової Партії Північної Кореї, який проходив у Пхеньяні, незважаючи на агресивну риторику Кім Чен Ина, були і приємні слова в бік Південної Кореї. Сестра диктатора похвалила президента сусідньої держави.

Проте відносини між двома Кореями й надалі лишаються напруженими, повідомляє The Wall Street Journal.

Що сказала сестра Кім Чен Ина?

Поки сам корейський диктатор називав саме Південну Корею, а не США, головним ворогом і погрожував Сеулу, його сестра Кім Йо Чжон, яка є речницею режиму, заявила, що Ин вважає президента Південної Кореї Лі Чже Мьона "відвертою та толерантною людиною".

Ця заява була оприлюднена на тлі вибачень голови Південної Кореї за те, що південнокорейські дрони залетіли у повітряний простір Північної Кореї. Речниця КНДР розповіла про вдячність свого брата та похвалила "дуже вдалу та мудру поведінку". Відповіддю на компліменти стало сподівання Лі Чже Мьона на те, що такі слова сприятимуть мирному співіснуванню на Корейському півострові.

Wall Street Journal підкреслює, що обмін цими заявами сприяв зниженню градуса ескалації між двома державами, особливо, на тлі регулярних обстрілів прикордоння.

Що відбуватиметься між двома Кореями?

Хоч дві країни та перебувають у стані замороженої війни, яка триває майже 80 років, Wall Street Journal вважає, що очікувати на перехід конфлікту у гарячу фазу не варто. Незважаючи на вікно можливостей, яке відкрилося для КНДР у зв'язку з тим, що армія США застрягла в Ірані, Кім Чен Ин не потребує зараз війни та має хороші стосунки з очільниками Росії, КНР та США.

Кім Чен Ин і надалі вважатиме сусідню державу головним ворогом. Але компліменти, які пролунали від сестри, демонструють, що найближчим часом чекати загострення ситуації на Корейському півострові не варто. Також КНДР зацікавлена в усуненні ризиків ескалації напередодні візиту Трампа до Китаю, який тепер хоч і перенесений на невідомий термін, все ще може бути важливим для регіону.

Але риторика щодо деескалації навряд чи зрушить справу з місця у міжкорейських відносинах,

– припускає Хван Цзіхван, професор міжнародних відносин Сеульського університету.

