"Важке і стресове": у НАТО розповіли, яким буде літо на фронті в Україні

Цього літа на українські сили чекає складна ситуація на фронті. У НАТО вважають, що Росія продовжить повільно просуватись в Україні, незважаючи на значні втрати.

Попри економічні труднощі, Росія зможе фінансувати війну до 2027 року. Про це заявив високопосадовець НАТО журналістам у вівторок на саміті у Гаазі на умовах анонімності, передає 24 Канал із посиланням на Defense One.

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Яке фронтове літо очікує на Україну

Реальність така: ситуація на полі бою залишається складною. Україна продовжує демонструвати багато інноваційного підходу... але нас чекає стресове і важке літо,

– сказав представник Альянсу.

За його словами, Росія продовжує здійснювати "поступовий наступ" у Сумській області на північному сході України. Крім того, окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку.

Втім, чиновник не очікує істотних змін на лінії фронту. Росії бракує резервів для здійснення будь-якого прориву. Водночас можливості щодо виробництва зброї у ворога залишаються значними. Він виготовляє приблизно 130 нових або відновлених танків на місяць і близько 3 мільйонів артилерійських снарядів на рік.

Зверніть увагу! Армія США планує досягти обсягу виробництва 1 мільйон снарядів на рік до 2026 року.

За словами чиновника, економіка Росії перебуває на межі рецесії, а цивільне населення відчуває значне навантаження .По суті, Кремль жертвує довгостроковим економічним здоров'ям Росії заради короткострокового фінансування війни.

Надії на дипломатичне вирішення конфлікту залишаються слабкими. НАТО й надалі сумнівається, що Росія має серйозні наміри щодо переговорів про припинення вогню.

Окремо посадовець зазначив, що війна між Ізраїлем та Іраном призведе до зменшення експорту іранської зброї до Росії. Втім, він не думає, що це матиме значний стратегічний вплив на ситуацію на полі бою.

Невизначеною є майбутня військова допомога США Україні. Наразі адміністрація Трампа не проявляє зацікавленості у подальшому постачанні зброї Україні. Високопосадовець відмовився прогнозувати ситуацію після вичерпання коштів, схвалених адміністрацією Байдена.