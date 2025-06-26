Несмотря на экономические трудности, Россия сможет финансировать войну до 2027 года. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО журналистам во вторник на саммите в Гааге на условиях анонимности, передает 24 Канал со ссылкой на Defense One.

Смотрите также Его нужно миллионы единиц: в ЕС назвали оружие, которое поможет отразить нападение России

Какое фронтовое лето ожидает Украину

Реальность такова: ситуация на поле боя остается сложной. Украина продолжает демонстрировать много инновационного подхода... но нас ждет стрессовое и тяжелое лето,

– сказал представитель Альянса.

По его словам, Россия продолжает осуществлять "постепенное наступление" в Сумской области на северо-востоке Украины. Кроме того, оккупанты активизировались на Запорожском направлении.

Впрочем, чиновник не ожидает существенных изменений на линии фронта. России не хватает резервов для осуществления любого прорыва. В то же время возможности по производству оружия у врага остаются значительными. Он производит примерно 130 новых или восстановленных танков в месяц и около 3 миллионов артиллерийских снарядов в год.

Обратите внимание! Армия США планирует достичь объема производства 1 миллион снарядов в год до 2026 года.

По словам чиновника, экономика России находится на грани рецессии, а гражданское население испытывает значительную нагрузку. По сути, Кремль жертвует долгосрочным экономическим здоровьем России ради краткосрочного финансирования войны.

Надежды на дипломатическое решение конфликта остаются слабыми. НАТО и в дальнейшем сомневается, что Россия имеет серьезные намерения относительно переговоров о прекращении огня.

Отдельно чиновник уточнил, что война между Израилем и Ираном приведет к уменьшению экспорта иранского оружия в Россию. Впрочем, он не думает, что это будет иметь значительное стратегическое влияние на ситуацию на поле боя.

Неопределенной является будущая военная помощь США Украине. Сейчас администрация Трампа не проявляет заинтересованности в дальнейшей поставке оружия Украине. Чиновник отказался прогнозировать ситуацию после исчерпания средств, одобренных администрацией Байдена.