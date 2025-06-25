Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю на ютуб-каналі Мосейчук Podcast.

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ЄС замість США: хто зараз допомагає Україні

Кулеба зазначив, що за останніми даними Кільського інституту світової економіки, Європейський Союз зараз обігнав США у наданні військової допомоги. Хоча раніше Штати очолювали рейтинг донорів, останні місяці показали, що допомога з боку Вашингтона фактично зупинилася.

Є остання статистика про допомогу США – вона вже перестала надходити,

– сказав Кулеба.

Причиною такої ситуації, за словами Кулеби, стала конкуренція між глобальними конфліктами. Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року артилерійські снаряди стали критично потрібними як Ізраїлю, так і Україні. Дипломат зазначив, що тоді було занепокоєння, що снаряди поїдуть не туди. Водночас США продовжують продавати озброєння європейським союзникам, які вже самі приймають рішення про передачу Україні.

Кулеба також зауважив, що на тлі скорочення допомоги з боку США ключову роль у глобальному впливі відіграє економіка. Зокрема, одним з найважливіших для України факторів стала світова ціна на нафту.

Чим вища ціна на нафту, тим більше грошей отримує Росія,

– наголосив він.

Таким чином, будь-яке зростання цін через іранські санкції або інші конфлікти потенційно грає на руку Кремлю.

Нагадаємо, 26 червня Британія оголосить новий пакет підтримки для України, спрямований на посилення протиповітряної оборони. Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн заплановане на липень, з акцентом на координацію коаліцій та співпрацю з НАТО.