Наступні 60 днів будуть складними, – Білий дім після підписання меморандуму з Іраном

Президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, який може стати стартом до припинення конфлікту між країнами. Документ уклали під час вечері в рамках міжнародного саміту, що вже назвали важливим дипломатичним сигналом.

Про це повідомила голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

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Що сказали у Білому домі про угоду з Іраном?

Підписання відбулося під час вечері у Версалі в рамках міжнародних зустрічей. Вайлз зазначила, що документ став результатом тривалих переговорів і може стати основою для подальшої мирної угоди, хоча остаточних домовленостей ще не досягнуто.

За її словами, найближчі 60 днів будуть ключовими, адже сторони мають узгодити низку важливих деталей майбутньої угоди. Водночас участь у процесі підтверджує прагнення обох сторін до діалогу, попри складність переговорів.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що досягнуті домовленості відкривають шлях до стабілізації ситуації та можуть сприяти зниженню напруги в регіоні, зокрема щодо доступу до Ормузької протоки та енергетичних ринків.

Зазначимо, що після Трампа свій підпис під документом поставив і президент Ірану Масуд Пезешкіан. Він наголосив, що меморандум є результатом тривалих консультацій і може стати важливим кроком до припинення війни та початку повноцінних переговорів, хоча остаточне рішення ще попереду.

Нагадаємо, США та Іран підписали мирний меморандум, який, містить 14 пунктів і передбачає припинення бойових дій, поступове зняття санкцій та відкриття Ормузької протоки. Також сторони зобов'язуються не застосовувати силу, розпочати переговори щодо остаточної угоди протягом 60 днів і забезпечити свободу судноплавства.

Документ передбачає поступове зняття морської блокади США, можливе виведення військ, відновлення експорту іранської нафти та розмороження активів Тегерана. Окремо Іран підтверджує відмову від розробки ядерної зброї, а Вашингтон обіцяє масштабний економічний план відновлення та скасування санкцій у разі виконання домовленостей.