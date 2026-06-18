Об этом сообщила глава администрации Белого дома Сьюзи Вайлз.

Смотрите также: Трамп тепло отозвался о Си Цзиньпине и Путине на саммите G7, – The Guardian

Что сказали в Белом доме о соглашении с Ираном?

Подписание состоялось во время ужина в Версале в рамках международных встреч. Вайлз отметила, что документ стал результатом длительных переговоров и может стать основой для дальнейшего мирного соглашения, хотя окончательных договоренностей пока не достигнуто.

По ее словам, ближайшие 60 дней будут ключевыми, ведь стороны должны согласовать ряд важнейших деталей будущего соглашения. В то же время участие в процессе подтверждает стремление обеих сторон к диалогу, несмотря на сложность переговоров.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достигнутые договоренности открывают путь к стабилизации ситуации и могут способствовать снижению напряжения в регионе, в частности, по доступу к Ормузскому проливу и энергетическим рынкам.

Отметим, что после Трампа свою подпись под документом поставил и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он подчеркнул, что меморандум является результатом длительных консультаций и может стать важным шагом к прекращению войны и началу полноценных переговоров, хотя окончательное решение еще предстоит.

Напомним, США и Иран подписали мирный меморандум, который содержит 14 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, постепенное снятие санкций и открытие Ормузского пролива. Также стороны обязуются не применять силу, начать переговоры по окончательному соглашению в течение 60 дней и обеспечить свободу судоходства.

Документ предусматривает постепенное снятие морской блокады США, возможный вывод войск, возобновление экспорта иранской нефти и размораживание активов Тегерана. Отдельно Иран подтверждает отказ от разработки ядерного оружия, а Вашингтон обещает масштабный экономический план возобновления и отмены санкций при выполнении договоренностей.