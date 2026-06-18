Об этом сообщает The Guardian.

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Что Трамп сказал о Путине и Си?

Дональд Трамп хвастался успехом в прекращении войны в Иране накануне заключения соглашения. Вашингтон и Тегеран в четверг, 18 июня, подписали мирный меморандум. Ключевыми пунктами документа являются прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива.

Президент США не обошел вниманием Си Цзиньпина и Владимира Путина. Он поблагодарил главу Китайской Народной Республики и президента России за то, что они "сохраняли нейтралитет" на протяжении всей войны в Иране и почти не вмешивались в нее. Американский президент считает, что Москва и Пекин могли бы значительно осложнить ситуацию. Он отметил, что в разговоре с китайским лидером просил не продавать Тегерану оружие, в частности средства ПВО, которые могли бы создать проблемы для американской авиации.

И знаете, в основном он этого не делал. Поэтому я хочу им поблагодарить, потому что они значительно улучшили ситуацию,

– сказал Дональд Трамп.

Что ещё говорил Трамп?

Президент США также сделал ряд других заявлений. В частности, Трамп выразил надежду, что Европа преодолеет энергетический и миграционный кризисы. Он добавил, что на саммите "Большой семерки" было достигнуто единство в борьбе с нелегальной миграцией и оборотом наркотиков.

Трамп рассказал, что с нетерпением ждет очень особенного ужина с Эммануэлем Макроном. Президент США очень хочет увидеть Версальский дворец, потому что в нем "много золота". Трамп положительно оценил двусторонние переговоры, в частности, с французским президентом, которые, по его словам, прошли очень хорошо.

Он не сказал ничего ни об одном другом европейском лидере. Однако неоднократно упоминал лидеров Катара, Египта, ОАЭ и Индии.

Другие важные заявления Трампа

Президент США заявил, что Украина "держится хорошо" в войне против России. Он упомянул и о превосходном военном оборудовании украинцев, в частности, американском.

Также Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить Украине лицензию на производство американских ракет на своей территории. Кроме того, существует вероятность, что Соединенные Штаты введут новые санкции против России, однако это решение будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти.