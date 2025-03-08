Чи зможе НАТО вижити без Сполучених Штатів: аналіз CNN

Сполучені Штати дедалі більше демонструють свою відокремленість від Європи. Зокрема, президент США Дональд Трамп розглядає зміну формату участі своєї країни у Північноатлантичному альянсі.

CNN проаналізувало, чи зможе НАТО – альянс, який гарантував безпеку європейського континенту протягом майже 80 років, вижити без Штатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У якій ситуації опиниться НАТО без Сполучених Штатів

У виданні кажуть, що навіть без Сполучених Штатів НАТО не є безсилим, адже має у своєму розпорядженні понад мільйон військових, сучасну зброю з 31 країни альянсу та технологічні інновації. Проте США та Німеччина найбільше вкладаються у військовий та цивільний бюджети й програму інвестицій у безпеку альянсу.

Вклад цих країн становить близько 16%, за ними йдуть Велика Британія з 11% та Франція з 10%. Водночас аналітики вважають, що у випадку, якщо Європа об'єднається, їй не буде важко компенсувати втрату внеску Вашингтона. Окрім цього, вона може стати серйозним стримувальним фактором для Росії.

Одна тільки Європа здатна зібрати ресурси, які їй знадобляться, щоб захистити себе, питання лише в тому, чи хоче це зробити,

– каже європейський виконавчий директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Бен Шрір.

Проте аналітики пояснюють, що протягом адміністрацій 14 президентів США саме Штати "були тією жилою", яка зберігала альянс. Зокрема, під час холодної війни американські війська на континенті були стримувальним фактором для радянських амбіцій щодо розширення альянсу Варшавського договору.

Окрім цього, кампанії НАТО на Балканах у 1990-х роках проводилися за допомогою військ та авіації США. До приходу до влади другої адміністрації Трампа 20 січня Вашингтон також очолював допомогу Україні. Ймовірно, ці десятиліття трансатлантичної солідарності закінчилися.

Колишній чиновник НАТО Джон Лоф каже, що наразі Сполучені Штати сприймають Європу не як союзника, а швидше вбачають у ній конкурента. Саме тому зобов'язання США захищати союзників по НАТО є сумнівним.

Однак, деякі аналітики вважають, що ідея існування альянсу без США не є поганою. Зокрема, докторант із безпеки та зовнішньої політики Глобального дослідницького інституту Вільяма та Мері Моріц Грефрат вважає, що це допоможе створити сильнішу Європу та розширити її можливості.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також впевнений у тому, що європейські країни готові виграти будь-яке військове, фінансове чи економічне протистояння з Росією.

Які можливості має Європа

Згідно зі звітом IISS, Туреччина має найбільше військовослужбовців, які становлять більшість сухопутних військ на передовій – 260 200, Франція має 113 800, Італія – 94 000, Греція – 93 000, Польща – 90 600, Велика Британія – 78 800, Іспанія – 70 200 та Німеччина – 60 650.

Водночас, згідно з даними Дослідницької служби Конгресу, станом на червень 2024 року на базах у країнах НАТО було близько 80 000 військовослужбовців США. Більшість з них перебувають в Німеччині (35 000), Італії (12 000) і Великій Британії (10 000).

Деякі з більших країн НАТО також мають зброю, що в кілька разів краща за російську. Окрім США, Франція та Великобританія володіють ядерними силами, обидві розгортають підводні човни з балістичними ракетами.

Союзники по НАТО без США мають близько 2000 винищувачів і штурмовиків, зокрема, десятки нових літаків-невидимок F-35. Додамо, що до складу сухопутних військ входять сучасні танки, такі як німецькі Leopards і британські Challenger.

У звіті Military Balance 2025 зазначається, що Європа вживає заходів для вдосконалення своїх військових сил без допомоги США. У 2024 році шість європейських країн об’єдналися в проєкті розробки крилатих ракет наземного базування, а також зробили кроки для збільшення потужностей виробництва боєприпасів і диверсифікації бази постачальників.

Аналітики кажуть, що навіть якби США повністю вийшли з Європи, це залишило б важливу інфраструктуру. За даними Дослідницької служби Конгресу, США мають 31 постійну базу в Європі – військово-морські, повітряні, наземні та командно-диспетчерські об'єкти, які будуть доступні для країн, де вони розташовані, якщо США покинуть країну.