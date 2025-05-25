Німеччина переозброюється: Росія може атакувати НАТО до 2029 року, – ЗМІ

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр видав наказ про повне оснащення німецької армії зброєю та матеріалами. Термін – до 2029 року, адже до цього часу Росія може відновити свої сили та атакувати НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на документ, який отримали журналісти Reuters.

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Загроза нападу Росії на НАТО

За оцінками Броєра та інших високопосадовців НАТО, Росія може відновити свої сили, щоб атакувати країни альянсу до 2029 року.

Начальник штабу сухопутних військ Альфонс Майс заявив, що російські війська швидко нарощують вогневу міць.

З 2029 року, щонайпізніше, російські сили будуть здатні до широкомасштабної агресії проти НАТО. Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше,

– підкреслив він.

19 травня був підписаний документ "Директива щодо пріоритетів підвищення бойової готовності". Там йдеться, що "Німеччина досягне мети завдяки коштам, звільненим після послаблення боргового гальма у березні". Міністерство оборони Німеччини поки що не прокоментувало цю інформацію.

У директиві генінспектор Бундесверу визначив пріоритети щодо того, яке озброєння має бути придбане або вироблене передусім. Серед пріоритетних напрямків:

Зміцнення протиповітряної оборони, особливо проти дронів.

Здатність завдавати точкових ударів на відстань понад 500 кілометрів, тобто далеко за лінією фронту.

Поповнення і збільшення запасів усіх типів боєприпасів.

Швидке розширення можливостей у сфері радіоелектронної боротьби.

Розвиток "наступальних і оборонних" спроможностей у космосі.

До слова, Німеччина розпочала формування першої з часів Другої світової війни постійно дислокованої за кордоном бойової танкової бригади у Литві. Очікується, що до кінця 2027 року до 5 тисяч німецьких військовослужбовців мають бути повністю розміщені в Литві у рамках масштабного плану посилення східного флангу НАТО через загрози з боку Росії.