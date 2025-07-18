В НАТО заявили про готовність вмить вдарити по Калінінграду: чому це не просто залякування

Генерал армії США Крістофер Донахью заявив, що американці спільно із союзниками по НАТО здатні на протистояння загрозам із боку Росії. Мовиться про готовність та всі необхідні засоби для того, щоб вивести з ладу протиповітряну оборону, яка є в Калінінграді.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що військовий такого рівня як Крістофер Донахью просто так, без реальних намірів, не підняв би таку тему. На його думку, для цього були вагомі причини.

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Чому на Заході заговорили про загрози з боку Калінінграду?

Андрій Риженко зауважив, що у Калінінградській області сконцентрована велика кількість російських сил, зокрема ракети Іскандер, у яких радіус дії 500 кілометрів, та системи С-400. Ця зброя може загрожувати європейським країнам, адже область розташована в центральній Європі.

Мовиться про Балтійські країни, Польщу та Німеччину. Я думаю, що це (заява генерала США – 24 Канал) прозвучала для того, щоб нагадати Росії, що не так все просто,

– сказав він.

Заява НАТО про підготовку плану нейтралізації Калінінградської області, на думку капітана 1 рангу запасу ВМС, має серйозний геополітичний знак.

Зазначимо, Європа та США мають обмежений час, приблизно до 2027 року, аби підготуватися до ймовірного одночасного конфлікту з Росією та Китаєм. Про це заявив новопризначений командувач силами США в Європі Алексус Гринкевич, наголосивши, що загрози від Пекіна і Москви взаємопов'язані. За його словами, союзникам необхідно терміново нарощувати оборонні витрати та забезпечення, адже напад Китаю на Тайвань може стати тригером для російської атаки в Європі.