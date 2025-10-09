Через посилення російської агресії в Європі сили Альянсу проводять консультації щодо рішучої реакції на дедалі агресивніші дії Кремля. Так, НАТО може розмістити ударні дрони біля кордону з Росією.

Деякі члени Альянсу попри можливі загрози зі сторони Росії закликають діяти обережніше, зважаючи на ризики прямого зіткнення з ядерною державою. Про таке інформує 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times.

Як НАТО протистоятиме російській агресії?

Один із варіантів реакції на путінські провокації – розміщення озброєних безпілотників уздовж кордону з Росією та спрощення процедур для пілотів, які патрулюють східний фланг Альянсу.

Зауважте! Таке рішення дасть можливість патрульним відкривати вогонь у разі загрози з боку російських літаків.

Як повідомляє FT із посиланням на чотирьох посадовців НАТО, обговорення мають змусити Москву платити вищу ціну за збройну агресію та визначити чіткі контрзаходи після численних порушень повітряного простору російськими літаками та дронами.

До слова, упродовж вересня 2025 року низка європейських держав заявляла про вторгнення невідомих безпілотників у їхнє небо. Зокрема, провокації фіксували в Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, та інших. Також у Бельгії, Данії та Німеччині десятки дронів паралізували роботу аеропортів.

Ініціаторами консультацій стали держави, які безпосередньо межують із Росією. Їх підтримали Велика Британія та Франція, після чого дискусія поширилася на ширше коло членів Альянсу.

Серед ключових пропозицій:

озброєння розвідувальних дронів, що нині виконують лише спостережні функції;

зниження порогу для ухвалення рішення про знищення повітряних цілей, які становлять потенційну небезпеку;

проведення військових навчань НАТО безпосередньо поблизу російського кордону, зокрема в найменш укріплених і віддалених ділянках.

Посол США при НАТО Меттью Віттакер заявив, що Вашингтон разом із союзниками працює над створенням "кращих інструментів реагування" на асиметричні та гібридні загрози.

Одним із найнагальніших питань наразі є уніфікація правил бойового застосування зброї на східному кордоні. Нині в деяких країнах пілоти можуть відкривати вогонь лише після візуального підтвердження цілі, тоді як інші дозволяють це робити на підставі даних радарів чи оцінки ризику.

Поки що остаточних рішень не ухвалили, дискусії перебувають на початковій стадії.

Паралельно Європейський Союз готує власні заходи реагування на російські провокації. Зокрема, планується обмеження пересування російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві та організації диверсій, а також фінансування програм зі створення систем протидії дронам.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа стикається з "цілеспрямованою гібридною кампанією Кремля" і повинна відповісти єдністю й рішучістю:

Росія намагається сіяти розкол, але ми маємо відповісти єдністю. Ми повинні не лише реагувати, а й стримувати. Бо якщо вагатимемось, сіра зона лише розширюватиметься,

– наголосила дипломатка.

Як Росія провокує НАТО?