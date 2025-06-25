НАТО погодило 5% ВВП на оборонні витрати, проте пом'якшило риторику щодо Росії

У Гаазі сьогодні, 25 червня, проходить саміт НАТО. Члени Альянсу погодили новий оборонний план, проте ЗМІ помітили зниження жорсткості формулювань щодо Росії порівняно з попередніми роками.

До 2035 року Альянс щороку інвестуватиме 5% ВВП у безпеку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підсумкову декларацію.

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НАТО підписали угоду про 5% ВВП на оборону

Нова декларація зобов'язує держави НАТО до 2035 року щорічно інвестувати 3,5% на досягнення оборонних цілей Альянсу. Інші 1,5% спрямовують на кіберзахист, інфраструктуру, інновації та оборонну промисловість. План також передбачає внески на підтримку України.

Альянс "пом'якшив" риторику щодо Росії

Утім, західні ЗМІ помітили, що на відміну від попередніх років, текст декларації уникає прямої критики Росії.

У тогорічному документі НАТО поклало відповідальність за початок війни на Росію та заявило про майбутнє України – в Альянсі.

Наразі формулювання нібито м'якші, адже згадок про "вторгнення" чи "агресію" немає. Причиною такого підходу припускають побоювання Дональда Трампа щодо впливу жорстких слів на його можливі переговори з Кремлем.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі. Він заявив, що говоритимуть про виклики, з якими стикається Україна, а самого Зеленського назвав "хорошим хлопцем".