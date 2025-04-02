У НАТО побоюються курсу Трампа та його зближення з Росією, – ЗМІ

Союзники США в НАТО стурбовані рішеннями та політикою президента США Дональда Трампа. В Альянсі також побоюються відновлення контактів США з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

До теми Путіну не довго радіти: у стосунках Трампа та Європи стануться зміни, – The Telegraph

Як у НАТО бачать рішення та політику Трампа

Союзники по НАТО намагаються втягнути президента Дональда Трампа в роботу Альянсу, збільшуючи оборонні витрати. Однак західні дипломати побоюються, що навіть якщо НАТО вдасться зберегти, воно може втратити свою силу.

Напрямок очевидний: менше США в Альянсі. Наше завдання – максимально утримати їхню присутність,

– зазначив дипломат НАТО у коментарі AFP.

Офіційні представники США запевняють, що Вашингтон залишається відданим НАТО. Водночас вони натякають на можливість виведення військ з Європи та переорієнтацію на інші загрози. А контакти Трампа з Росією лише посилюють побоювання, що він може схилитися на бік Москви.

"Оптимізму стає дедалі менше. США поки не ухвалили жодних рішень, але кожен день, здається, підточує основи Альянсу", – сказав AFP інший дипломат НАТО.

До слова, раніше журналісти Newsweek писали, що Дональд Трамп може послабити НАТО, навіть не виводячи Америку з нього. Він може скоротити військову присутність США в Європі та припинити участь у навчаннях НАТО.