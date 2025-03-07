Сценарій розвалу НАТО зсередини: Трамп вигадує свої вимоги щодо участі в Альянсі

Трамп демонструє бажання не гарантувати виконання статті 5 Вашингтонського договору, якщо в Європі почнеться конфлікт. Він не хоче, щоб американські війська брали в цьому участь.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він додав, що Дональд Трамп не хоче, аби стаття 5 Вашингтонського договору застосовувалася під час його каденції.

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Він прагне уникнути союзницьких зобов'язань США перед партнерами, які НАТО має виконувати.

Сценарій Трампа

"Напад на одну з країн-членів – це напад на весь альянс, а наслідком є спільна колективна оборона. Як цього уникнути? Він починає вигадувати якісь нові правила, яких немає у Вашингтонському договорі, зокрема щодо рівня фінансування", – пояснив Юрій Романюк.

За його словами, Трамп пропонує, щоб НАТО не захищало країну у разі нападу, якщо вона не досягне певного рівня витрат на оборону, який він визначить особисто, а не Альянс.

Це фактично сценарій розвалу НАТО зсередини його ключовим учасником – Сполученими Штатами Америки, зокрема адміністрацією Трампа,

– сказав Романюк.

Він додав, що після виборів у США, ймовірно, від цієї політики відмовляться. Однак поки що країни повинні враховувати цей ризик, реагувати і робити висновки.

"Макрон у своїй важливій заяві три дні тому чітко сказав: не варто очікувати, що США виконуватимуть союзницькі зобов'язання щодо Європи. Ми повинні розраховувати лише на власні сили", – зазначив Романюк.

Цікаво, що Макрон також наголосив на необхідності нарощування оборонної промисловості, збільшення фінансування та виробництва зброї. У Європи є вікно можливостей до 2030 року, а Макрон натякнув, що Росія за цей час може мобілізувати щонайменше три мільйони військових.

Романюк зауважив, що реалізація цього плану видається сумнівною, однак Макрон озвучив саме такі цифри.

"Безумовно, ці приготування для наступальної війни на європейські країни, не тільки на Україну. Тому Макрон правильно згуртовує всі країни Європи", – сказав Романюк.

Європа нарощує оборонний потенціал

Він додав, що Європа вже ухвалила безпрецедентні рішення на самітах у Лондоні та Брюсселі. Зокрема, створюється фонд у 800 мільярдів євро для спільного фінансування оборони європейського континенту. У Польщі та Балтійських країнах вирішили сформувати "східний щит" для захисту від можливої агресії з боку Росії та Білорусі.

Такою є нинішня реакція Європи. Вони прокинулися від летаргічного сну, який тривав майже 35 років, і тепер готуються до спільного захисту – залучаючи необхідні ресурси, фінанси та зброю,

– додав Романюк.

Україну поки що не включають у ці плани. Водночас до 2030 року існує шанс, що країну приймуть до ЄС, за умови завершення війни та виконання всіх зобов’язань.

Романюк також наголосив, що Європі слід закуповувати озброєння по всьому світу – у Південній Кореї, Японії та інших високотехнологічних країнах, які мають потужну оборонну промисловість. Він зазначив, що європейський ВПК наразі не може виробляти зброю у таких масштабах, які необхідні всім 30 країнам континенту.