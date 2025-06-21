Референдум провалився, – лідер опозиції Угорщини прокоментував результати опитування від Орбана

"Народне опитування" в Угорщині, ініційоване прем'єр-міністром Віктором Орбаном, імовірно, провалилося. Громадянам ставили питання щодо України та інших державних справ. Офіційно відомо, що до опитування долучилися близько 2 мільйонів осіб, але опозиція каже, що ці цифри сумнівні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра у Facebook.

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Хід Орбана не вдався

Угорська пошта повідомляє, що з усіх розісланих бюлетенів з "Народним опитуванням" в рамках Voks 2025 громадяни повернули лише 3 – 7%. Так вдалося порахувати, що максимум 500 тисяч осіб взяли участь у голосуванні на папері, яке організував Орбан.

Представник уряду Угорщини Гергей Гуляш заявив, що онлайн-відповідей навіть менше, ніж паперових. Тому оголошені результати опитування, ймовірно, сильно завищені.

За словами Мадяра, цей результат є "найнижчим за весь час Національних консультацій".

Тотальний провал,

– зазначив політик.

Угорщина витратила на опитування кілька місяців і десятків мільярдів форинтів для агітації.

Зверніть увагу! Voks 2025 – це національне опитування від Віктора Орбана, що пройшло навесні 2025 року. Це була своєрідна "консультація з громадянами", де йшлося про питання вступу України до Європейського Союзу. опозиція називає такі дії "пропагандистською акцією".

Опитування громадян провели після того, як в Орбана публічно сказали, що вступ України до ЄС "не є в інтересах Угорщини", бо загрожує угорській економіці, фермерам і суверенітету країни. Тому прем'єр-міністр просив громадян висловити свою думку.

Натомість референдум партії "Тиса", який пройшов раніше, був більш успішним і торкався багатьох важливих для країни питань.

Мадяр висловився щодо нотаріального підтвердження результатів орбанівського опитування та критикує владу за спробу визнати фейкові результати справжніми.