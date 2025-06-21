Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра в Facebook.

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Ход Орбана не удался

Венгерская почта сообщает, что из всех разосланных бюллетеней с "Народным опросом" в рамках Voks 2025 граждане вернули только 3 – 7%. Так удалось посчитать, что максимум 500 тысяч человек приняли участие в голосовании на бумаге, которое организовал Орбан.

Представитель правительства Венгрии Гергей Гуляш заявил, что онлайн-ответов даже меньше, чем бумажных. Поэтому объявленные результаты опроса, вероятно, сильно завышены.

По словам Мадьяра, этот результат является "самым низким за все время Национальных консультаций".

Тотальный провал,

– отметил политик.

Венгрия потратила на опрос несколько месяцев и десятков миллиардов форинтов для агитации.

Обратите внимание! Voks 2025 – это национальный опрос от Виктора Орбана, прошедший весной 2025 года. Это была своеобразная "консультация с гражданами", где речь шла о вопросе вступления Украины в Европейский Союз. оппозиция называет такие действия "пропагандистской акцией".

Опрос граждан провели после того, как у Орбана публично сказали, что вступление Украины в ЕС "не в интересах Венгрии", потому что угрожает венгерской экономике, фермерам и суверенитету страны. Поэтому премьер-министр просил граждан высказать свое мнение.

Зато референдум партии "Тиса", который прошел ранее, был более успешным и касался многих важных для страны вопросов.

Мадьяр высказался относительно нотариального подтверждения результатов орбановского опроса и критикует власть за попытку признать фейковые результаты настоящими.