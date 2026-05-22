НАТО відпрацювало сценарії "глибоких ударів" по Росії у метро в Лондоні

Корпус швидкого реагування НАТО розгорнув підземний штаб на станції лондонського метро Чаринг-Крос. Військові зімітували операцію по протидії Росії у випадку нападу на Альянс.

Союзники провели операцію "Аркадний удар". Про це повідомляє Independent.

Дивіться також Розглядає Білорусь як плацдарм: в ISW пояснили, що стоїть за ядерними навчаннями Путіна

Що відомо про навчання НАТО?

У рамках операції військове командування перевіряє здатність НАТО ефективно задіювати РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби), щоб заглушити російський зв'язок та вивести з ладу БпЛА у разі гіпотетичного вторгнення Росії до однієї з країн Балтії.

Британський командувач ARRC (об'єднаного корпусу швидкого реагування) генерал-лейтенант Майк Елвісс пояснив, що метою тренування було відпрацювати здатність виявляти та знищувати російські війська. Він додав, що ця репетиція мала на меті не лише відпрацювання практичних навичок, а й просигналізувати ворогу про готовність та міць НАТО.

У цьому як і в кожному сценарії, який ми репетируємо, Росія має дві критичні переваги: по-перше, вони можуть накопичувати бойову силу в точці своєї атаки, тоді як ми змушені захищатися скрізь, весь час. По-друге, якщо станеться атака, вона буде розпочата ними, тому вони матимуть початковий імпульс,

– заявив Майк Елвісс.

Що передувало навчанням?

Глава сухопутного командування НАТО, американський генерал Крістофер Донаг'ю, виступив з попередженням, заявивши, що Альянс не має багато часу, щоб підготуватися до потенційного нападу Росії. Також деякі джерела у міністерстві оборони Великої Британії стверджували, що країна не має достатньої кількості ресурсів.

Вони казали, що Лондону вистачить можливостей, щоб боротися лише тиждень, збиваючи кілька сотень на день, що значно менше потрібної кількості. У приклад ставили Україну, яка успішно протистоїть безперервному запуску російських дронів, кількість яких під час окремих атак майже досягає 1000.

Нездатність вчитися, адаптуватися і застосовувати уроки, які ми спостерігаємо на сучасному полі бою, і нездатність зробити це швидше, ніж наші противники, ставить під загрозу як нашу позицію стримування, так і наші оборонні плани. Таким чином, ці навчання відбуваються в критичний час,

– заявив верховний головнокомандувач союзними угрупованнями НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Також нагадаємо, що Пентагон вирішив зменшити кількість американських бригад у Європі з чотирьох до трьох, повертаючи чисельність сил до рівня 2021 року. Скорочення військової присутності США в Європі у Вашингтоні обґрунтовують стратегічними та оперативними потребами, а також очікуваннями щодо внеску європейських партнерів у власну оборону.