Сподіваюся, що ми продовжимо співпрацювати, – Навроцький про майбутнє відносин Польщі і України

Кароль Навроцький подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за привітання з нагоди його перемоги на виборах. Польський політик висловив сподівання на подальшу співпрацю між країнами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Навроцького, який він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Навроцький очікує продовження партнерства з Україною

Новообраний президент Польщі опублікував заяву у відповідь на привітання Зеленського.

Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань,

– зазначив Навроцький.

Політик також наголосив на тому, що Польща – один з найвідданіших союзників України в протистоянні російській агресії.

"Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми", – написав Навроцький.

Наприкінці свого допису Навроцький висловив сподівання на подальшу спільну роботу "заради спільного блага, для врегулювання невирішених питань минулого та побудови безпечного майбутнього разом".