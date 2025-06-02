Про це пише 24 Канал з посиланням на його пост в Х.

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Зеленський звернувся до нового президента Польщі

У своєму привітанні Володимир Зеленский зазначив, що Польща є опорою для регіональної та загальноєвропейської безпеки. Також, за його словами, країна має сильний голос, що захищає свободу і гідність для кожної нації.

Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру,

– зазначив президент України.

Кароль Навроцький, представник партії "ПіС" та опозиційний кандидат, здобув перемогу на виборах під час другого туру. Він обійшов свого конкурента Рафала Тшасковського та отримав 50,89% голосів. Центральна виборча комісія офіційно визнала Навроцького новообраним президентом Польщі.