Не лише Patriot: у CNN назвали, яку зброю США можуть продати НАТО для України

У понеділок, 14 липня, на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп оголосив про план продавати американську зброю європейським країнам, які потім передаватимуть її Києву. Однак йдеться не лише про системи Patriot.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Ба більше, таке рішення американського президента нібито має багатогранне обґрунтування.

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Яку зброю можуть продати для України?

ЗМІ пише, що головного пункту в списку побажань Києва – життєво важливих для оборони України Patriot, США можуть також продавати іншу зброю членам НАТО.

Зокрема, йдеться про ракети малої дальності, гаубичні снаряди й ракети середньої дальності класу "повітря – повітря". Угода передбачає передачу Україні військової допомоги на мільярди доларів США.

Це – військове обладнання на мільярди доларів, яке буде закуплено у США, піде до НАТО, і воно буде швидко розподілене на полі бою. Україна це отримає,

– зазначив Трамп.

Продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її безпосередньо Україні, він нібито сподівається захистити себе від політичної критики за те, що відмовляється від передвиборчої обіцянки зменшити роль США у багаторічній війні.