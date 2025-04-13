Не в найближчі місяці, – експосол України в США відповів, що примусить Путіна до миру

Переговори щодо припинення вогню в Україні тривають вже багато тижнів. Проте серйозних домовленостей з Росією досі не досягнуто. Водночас Дональд Трамп налаштований рішуче, і якщо до кінця квітня Кремль не погодиться на перемир'я, то запровадить санкції.

Дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий у розмові з 24 Каналом наголосив, до яких дій мають вдатися союзники України у 2025 році, щоб протистояти агресії Москви проти Києва. Також Дональд Трамп вважає, що Росії вже потрібно діяти щодо припинення вогню, адже кожен день без миру коштує тисячі життів.

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Інакше агресію не зупинити

Чалий наголосив, що дати можливого початку перемир'я, що звучать у ЗМІ, є нереалістичними. Росія одразу відкинула ці пропозиції, тому США не варто будувати якісь ілюзії щодо цього.

Владімір Путін не збирається нічого цього робити. Перемир'я не буде не у найближчі тижні і навіть не в найближчі місяці, – підкреслив він.

Дипломат наголосив, що рано чи пізно доведеться формувати комплексний план тиску на агресора, інакше його не зупинити. На територію України має вже зараз зайти європейський контингент, не чекаючи перемир'я.

Зверніть увагу! Видання Axios пише, про те, що у разі, якщо припинення вогню не буде досягнуто до кінця квітня 2025 року, Дональд Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії. Він здатний це здійснити або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.

"Якщо будемо чекати миру, просто сидячи і дивлячись, як гинуть люди, це не ефективна позиція. Прийшов час європейцям вводити контингент", – впевнений Чалий.

Водночас США, на його думку, будуть поступово виходити з Європи, скорочуючи присутність своїх військ. Проте Сполучені Штати продовжать постачати озброєння в Європу, адже це великий ринок для американської зброї.

Деякі форми залишаться більш об'ємними, а присутність живою силою на суходолі зменшитися. Побачимо, як буде забезпечуватись закриття неба, моря, допомога Збройним Силам,

– відзначив він.

Закриття неба, за словами Валерія Чалого, у будь-якому разі в американських інтересах, тому це стосується їхніх союзників.

Тому, як зазначив дипломат, у 2025 році потрібно виходити на комплексний план миру, а не вдаватися до ситуативних спроб на певний час припинити вогонь.

Нагадаємо, що економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв зауважив, що у разі якщо Кремль не піде на перемир'я, США може посилити військову компоненту у тандемі з Європою. Якщо США не хочуть постачати зброю, то, на його думку, вони можуть домовитись з Європою, надавши їй кредит на закупівлю американського озброєння.