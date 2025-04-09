Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін не піде на припинення вогню. Питання, як реагуватиме Дональд Трамп на таку поведінку російського диктатора, хвилює світ ще з осені минулого року. Ймовірно, Трамп більше не виправдовуватиме Путіна і не робитиме поступок.

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"Я бачу лише військову складову. Умовно, Америка сама не хоче постачати зброю, але може сказати Європі: "Ми даємо вам це у вигляді кредиту – купуйте скільки хочете американського озброєння". Тобто, йдеться про посилення військової компоненти у зв'язці з Європою", – зазначив В'ячеслав Ширяєв.

Коли Трамп може змінити свою думку

Він додав, що США навіть відмовилися приїжджати на нову зустріч "Рамштайн" – це означає, що вони фактично виключають себе з процесу військової допомоги Україні. Відповідно, "повернення США" можливе лише тоді, коли стане очевидним, що Путін не збирається виконувати жодних домовленостей.

І це може стати потужним сигналом і тиском, який, можливо, матиме навіть більший вплив на Путіна. Адже він зрозуміє: має справу з Трампом, який буде його дотискати. А що відбудеться з російською пропагандою та інформаційним порядком денним – важко уявити. Вони вже разів 25 "перевзулися": то Трамп їхній, то не їхній,

– додав Ширяєв.

Він зауважив, що зараз російська пропаганда розповідає про "дружбу" із США. Якщо ж знову почнуть казати, що Дональд Трамп більше не є другом Росії – це стане ідеологічною катастрофою. Росіяни знову почуватимуться ошуканими: довірились Трампу, а він "встромив ніж у спину".

"У Трампа – купа козирів. Він справді може тиснути по-різному. Але головне – він може розірвати ту "срібну нитку", яку сам собі зв'язав із Путіним, на якій Путін зараз і тримається. І еліти нею "годує", і народу розповідає: мовляв, ми з Америкою домовимося, вона допоможе "задавити" Україну, реалізовуватиме з нами інвестпроєкти, дасть грошей", – сказав В'ячеслав Ширяєв.

Важливо! Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що питання миру в Україні може бути вирішене протягом кількох тижнів. Він переконаний, що війну можна завершити на умовах, які будуть вигідними для обох сторін конфлікту.

Підсумовуючи, він наголосив: легітимність Путіна останнім часом тримається саме на цій "срібній нитці". Якщо Трамп її розірве – всі зрозуміють, що "дружба" з американцями завершилась. І для Путіна це стане дуже серйозним ударом.