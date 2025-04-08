Росія буде вимушена брати більше коштів з Фонду національного добробуту для покриття дефіциту федерального бюджету. Про це в етері 24 Каналу зазначив кандидат економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, додавши, що наприкінці 2024 року в ньому залишалося майже 4,5 трильйона рублів, зараз – 3,5.

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Росія і Трамп грають в одну гру

Ресурси російського Фонду національного добробуту вичерпаються. Якщо до 2021 року доходів з продажу нафти й газу Росії вистачало для того, щоб покривати військові витрати, а значна частка ще залишалась, то вже другий рік поспіль ситуація змінилась. Ці доходи не покривають і половини витрат, які необхідні для продовження бойових дій.

Але в Росії є певні інструменти, завдяки яким, зі слів кандидата економічних наук, вона може продовжувати фінансувати війну. Основні витрати припадають на людський ресурс (виплати), а не на військові закупівлі, де спостерігається відмова держави сплачувати гроші заводам військово-промислового комплексу за замовлення.

Якщо у 2024 році на 80% авансувались військові замовлення, то зараз, як про це говорять в російському ВПК, з виконавцями держава не розраховується, але змушує продовжувати постачання необхідного,

– розповів Длігач.

Голова Adventer Group вважає, що Росія протягне ще певний період, але питання в тому, що вона хоче бачити довгострокову перспективу. А якщо прогнозується катастрофічний сценарій для неї, тоді вона буде намагатися вживати заходів, які б дозволили їй максимально підняти ставку і змусити Україну до перемовин на власних умовах.

Тому зараз з боку країни-агресорки, як наголосив Длігач, будуть спостерігатись посилення бойових дій, тиск поза фронтом, обстріли цивільного населення України. Росія намагається використати найближчі місяці для того, щоб завищити ставку.

"Трамп теж грає в постійне підняття ставок. Питання в тому, коли це почне робити Україна", – зауважив Длігач.

Який сценарій посилив би США та послабив Росію?

Доктор економічних наук спрогнозував, що ймовірніше Трамп, розчарований неспроможністю змусити Путіна підписати швидкий мир, підтримати в отриманні Нобелівської премії, виконанні своїх обіцянок, буде шукати інші шляхи тиску на очільника Кремля.

"Найкращий шлях – посилення обороноздатності України, використання її готовності відстоювати інтереси Заходу, аби змусити Росію визнати свою поразку і відповзти від Китаю", – зазначив Длігач.

Сильну Росію, за його переконанням, відірвати від Китаю не можна, але її можна перемогти на полі бою, в дипломатичній площині, а ще простіше – в економіці, яка розвалюється через друк "пустих грошей". Тоді картина буде така: Україна сильна і буде на боці США, Росія слабка і не зможе посилювати Китай.

Тоді США значно зміцнять свої позиції. Такий сценарій Україна має принаймні запропонувати Сполученим Штатам,

– підсумував Длігач.

Зазначимо, доктор філософії, експерт-міжнародник Андрій Городницький висловив думку, що американський президент хоча й бачить поведінку Кремля, постійні російські обстріли та небажання встановити перемир'я, однак не може нічого вдіяти та натиснути на Путіна. Через це лідер США дуже переймається, бо усвідомив, що швидко завершити війну буде вкрай складно.