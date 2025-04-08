Россия будет вынуждена брать больше средств из Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита федерального бюджета. Об этом в эфире 24 Канала отметил кандидат экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, добавив, что в конце 2024 года в нем оставалось почти 4,5 триллиона рублей, сейчас – 3,5.

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Россия и Трамп играют в одну игру

Ресурсы российского Фонда национального благосостояния иссякнут. Если до 2021 года доходов от продажи нефти и газа России хватало для того, чтобы покрывать военные расходы, а значительная часть еще оставалась, то уже второй год подряд ситуация изменилась. Эти доходы не покрывают и половины расходов, которые необходимы для продолжения боевых действий.

Но в России есть определенные инструменты, благодаря которым, по словам кандидата экономических наук, она может продолжать финансировать войну. Основные расходы приходятся на человеческий ресурс (выплаты), а не на военные закупки, где наблюдается отказ государства платить деньги заводам военно-промышленного комплекса за заказы.

Если в 2024 году на 80% авансировались военные заказы, то сейчас, как об этом говорят в российском ВПК, с исполнителями государство не рассчитывается, но заставляет продолжать поставки необходимого,

– рассказал Длигач.

Глава Adventer Group считает, что Россия протянет еще определенный период, но вопрос в том, что она хочет видеть долгосрочную перспективу. А если прогнозируется катастрофический сценарий для нее, тогда она будет пытаться принимать меры, которые бы позволили ей максимально поднять ставку и заставить Украину прийти к переговорам на собственных условиях.

Поэтому сейчас со стороны страны-агрессора, как отметил Длигач, будут наблюдаться усиление боевых действий, давление вне фронта, обстрелы гражданского населения Украины. Россия пытается использовать ближайшие месяцы для того, чтобы завысить ставку.

"Трамп тоже играет в постоянное поднятие ставок. Вопрос в том, когда это начнет делать Украина", – заметил Длигач.

Какой сценарий усилил бы США и ослабил Россию?

Доктор экономических наук спрогнозировал, что вероятнее Трамп, разочарованный неспособностью заставить Путина подписать быстрый мир, поддержать его в получении Нобелевской премии, выполнении своих обещаний, будет искать другие пути давления на главу Кремля.

"Лучший путь – усиление обороноспособности Украины, использование ее готовности отстаивать интересы Запада, чтобы заставить Россию признать свое поражение и отползти от Китая", – отметил Длигач.

Сильную Россию, по его убеждению, оторвать от Китая нельзя, но ее можно победить на поле боя, в дипломатической плоскости, а еще проще – в экономике, которая разваливается из-за печати "пустых денег". Тогда картина будет такая: Украина сильная и будет на стороне США, Россия слабая и не сможет усиливать Китай.

Тогда США значительно укрепят свои позиции. Такой сценарий Украина должна по крайней мере предложить Соединенным Штатам,

– подытожил Длигач.

Отметим, доктор философии, эксперт-международник Андрей Городницкий высказал мнение, что американский президент хотя и видит поведение Кремля, постоянные российские обстрелы и нежелание установить перемирие, однако не может ничего сделать и нажать на Путина. Из-за этого лидер США очень переживает, потому что осознал, что быстро завершить войну будет крайне сложно.