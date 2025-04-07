Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что по повреждениям видно, что удар осуществили кассетной ракетой. Об этом свидетельствуют посеченные стены, даже бетон был пробит.

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Что указывает на удар "Искандером"

На видео удара, которое сняли камеры ресторана, видно, что некоторые фрагменты боеприпаса пробивали элементы здания.

Если мы говорим об "Искандере", который использует кассетный боеприпас, то это около 30 000 элементов размером полтора сантиметра. Он разрывается на высоте и создает такое количество элементов, которые пробивают все, что есть на их пути,

– подчеркнул авиаэксперт.

Скорость пролета такого такого такого элемента составляет около 2000 м/с. То есть мы понимаем, что он не только прошивает бронежилеты, а даже бетонные стены.

Кроме этого, по территории разлета суббоеприпасов и шрапнели можно понять, какой вид боеприпаса использовали. Например, "Искандер" может "накрыть" около двух гектаров территории. Суббоеприпасы разрываются на высоте 200 или 500 метров и дополнительно детонируют.

"Больше деталей мы узнаем от наших военных, которые соберут все необходимые доказательства, чтобы показать международному сообществу, какое именно средство использовали против гражданского населения", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Россия намеренно целилась в гражданских

Стоит понимать, что также есть ударная волна, а когда обломки пробивают и разбивают стекло, то так создают дополнительные средства поражения, которые могут нанести существенный вред или убить человека.

Боеголовка подрывается на высоте около 200 метров, затем разбрасываются суббоеприпасы и уже на низших высотах они разрываются, повторно создавая большое количество обломков. То есть на самом деле не произошло просто подрыва, который сразу распространял эти шрапнели, а уже на малых высотах произошел подрыв суббоеприпасов,

– пояснил авиаэксперт.

Если мы говорим об "Искандере", то его погрешность в отклонении 5 – 10 метров. То есть мы видели целенаправленный удар по определенному участку. К тому же враг учитывал время суток, детская площадка рядом. Из этого понятно, что Россия воюет террористической тактикой и мощными информационными воздействиями.

Это был целенаправленный удар по для того, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению, а в дальнейшем, используя этот инструмент, сделать так, чтобы поссорить между собой общество,

– подытожил Анатолий Храпчинский.

Напомним, россияне 4 апреля ударили по Кривому Рогу баллистикой. В результате атаки погибло 20 человек, среди них 9 – дети. Самому младшему погибшему было всего 3 года. Также известно о десятках пострадавших.