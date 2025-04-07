Однако по мнению доктора философии, эксперта-международника Андрея Городницкого, которым он поделился с 24 Каналом, полный спектр результата миротворческих усилий администрации Трампа будут очевидными через определенный период времени. Также журналисты CNN отметили, что попытки Трампа организовать перемирие в воздухе и на море потерпели поражение, однако Белый дом не прекращает идти на уступки России, в частности, временно отменил санкции в отношении Кирилла Дмитриева.

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Путин хочет получить как можно больше преференций

Эксперт-международник отметил, что "результаты" мирных переговоров украинцы видят ежедневно, когда прилетают ракеты и дроны и гибнут дети и взрослые.

К сожалению, пока ничего не меняется по интенсивности боевых действий,

– отметил он.

В то же время вскоре, по мнению эксперта-международника, мы можем узнать, удастся ли США надавить на Путина до определенных психологических дедлайнов, до которых ему будет разрешено делать все, что он захочет, но после он должен остановиться.

Россияне пользуются этим и бомбят территорию Украины. Трампу, конечно, это не нравится, на его плечах лежит ответственность за прекращения огня, а это не происходит. Однако он не может ничего с этим сделать и надавить на Путина,

– объяснил он.

Трамп очень волнуется из-за этого, потому что понимает, что быстро прекратить огонь будет очень сложно и ему, скорее всего, придется играть в долгую.

В то же время Путин в этот период хочет получить как можно больше преференций в будущем, например, отмены санкций. Однако, по словам доктора философии, обстоятельства настолько сложные, что даже прекращение огня не гарантирует России комфортной жизни.

Обратите внимание! Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение цен на нефть, отметив, что Россия "тщательно следит за динамикой цен". По его словам, они являются "важным индикатором для российского бюджета". Также российские власти делают все необходимое для учета возможных последствий текущего "мирового экономического шторма".

Ситуация на рынках из-за введения Трампом новой таможенной политики влияет и на международную политику. А для Украины даже приносит пользу.

Большое падение цен на нефть, когда они приближаются к ее себестоимости, означает, что россияне будут вынуждены продавать ее себе в минус,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Сейчас, добавил он, для Украины выгодно то, что происходит, ведь Россия будет терять сотни миллиардов долларов. И это очень весомое давление на нее.

К слову, политолог Игорь Рейтерович считает, что Трамп выбрал дипломатический путь возможного завершения российско-украинской войны, ведь боится, что США могут быть непосредственно в нее втянутыми. В то же время по мнению политолога, реакции Кремля вызывают у Трампа раздражение, и рано или поздно ему придется принять "новые инструменты и механизмы" для достижения перемирия.