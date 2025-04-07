Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что Дональд Трамп имеет снисходительное отношение к России. Это связано с его желанием избежать прямой конфронтации с этой страной. Президента США, вероятно, пугает ядерный потенциал России, хотя подобный потенциал есть и в Соединенных Штатах Америки.

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"Здесь действительно возникают вопросы: что ты за лидер великой страны, если ты боишься даже в дипломатии использовать этот потенциал", – сказал Игорь Рейтерович.

Существуют два пути коммуникации с Кремлем

Политолог предположил, что Трамп верит, что через персональные переговоры сможет договориться с Владимиром Путиным и завершить российско-украинскую войну. Сейчас он выбрал два пути.

"И вот он идет пока одним из них. Это тот путь, который он считает чисто дипломатическим. Он, вероятно, сторонник мысли, что плохой мир лучше, чем хорошая война. И, к тому же, он боится, что США могут непосредственно втянуться в войну, которую Россия ведет против Украины,

– добавил Игорь Рейтерович.

Политолог также отметил, что реакции Кремля вызывают у Дональда Трампа раздражение. Рейтерович предположил, что рано или поздно терпение президента США может лопнуть, и он поймет, что от россиян ничего не получит.

Поэтому ему придется перейти к новым инструментам и механизмам, в частности, привлекая партнеров, с которыми США поссорились, но с ключевыми государствами они так или иначе найдут общий язык.