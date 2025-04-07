Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, що Дональд Трамп має поблажливе ставлення до Росії. Це пов'язано з його бажанням уникнути прямої конфронтації з цією країною. Президента США, ймовірно, лякає ядерний потенціал Росії, хоча подібний потенціал є і в Сполучених Штатах Америки.

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"Тут дійсно виникають питання: що ти за лідер великої країни, якщо ти боїшся навіть у дипломатії використовувати цей потенціал", – сказав Ігор Рейтерович.

Існують два шляхи комунікації з Кремлем

Політолог припустив, що Трамп вірить, що через персональні переговори зможе домовитися з Владіміром Путіним і завершити російсько-українську війну. Наразі він обрав два шляхи.

"І ось він іде поки одним з них. Це той шлях, який він вважає суто дипломатичним. Він, ймовірно, прихильник думки, що поганий мир краще, ніж гарна війна. І, до того ж, він боїться, що США можуть безпосередньо втягнутися у війну, яку Росія веде проти України,

– додав Ігор Рейтерович.

Політолог також зазначив, що реакції Кремля викликають у Дональда Трампа роздратування. Рейтерович припустив, що рано чи пізно терпець президента США може урватися, і він зрозуміє, що від росіян нічого не отримає.

Тому йому доведеться перейти до нових інструментів і механізмів, зокрема, залучаючи партнерів, з якими США посварилися, але з ключовими державами вони так чи інакше знайдуть спільну мову.