Дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый в разговоре с 24 Каналом отметил, к каким действиям должны прибегнуть союзники Украины в 2025 году, чтобы противостоять агрессии Москвы против Киева. Также Дональд Трамп считает, что России уже нужно действовать по прекращению огня, ведь каждый день без мира стоит тысячи жизней.

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Иначе агрессию не остановить

Чалый отметил, что даты возможного начала перемирия, звучащие в СМИ, являются нереалистичными. Россия сразу отвергла эти предложения, поэтому США не стоит строить какие-то иллюзии на этот счет.

Владимир Путин не собирается ничего этого делать. Перемирия не будет не в ближайшие недели и даже не в ближайшие месяцы, – подчеркнул он.

Дипломат отметил, что рано или поздно придется формировать комплексный план давления на агрессора, иначе его не остановить. На территорию Украины должен уже сейчас зайти европейский контингент, не дожидаясь перемирия.

Обратите внимание! Издание Axios пишет, о том, что в случае, если прекращение огня не будет достигнуто до конца апреля 2025 года, Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России. Он это может осуществить или через исполнительную власть, или обратившись к Конгрессу с просьбой принять новое законодательство о санкциях.

"Если будем ждать мира, просто сидя и глядя, как гибнут люди, это не эффективная позиция. Пришло время европейцам вводить контингент", – уверен Чалый.

В то же время США, по его мнению, будут постепенно выходить из Европы, сокращая присутствие своих войск. Однако Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружение в Европу, ведь это большой рынок для американского оружия.

Некоторые формы останутся более объемными, а присутствие живой силой на суше уменьшиться. Посмотрим, как будет обеспечиваться закрытие неба, моря, помощь Вооруженным Силам,

– отметил он.

Закрытие неба, по словам Валерия Чалого, в любом случае в американских интересах, поэтому это касается их союзников.

Поэтому, как отметил дипломат, в 2025 году нужно выходить на комплексный план мира, а не прибегать к ситуативным попыткам на время прекратить огонь.

Напомним, что экономический обозреватель Вячеслав Ширяев заметил, что в случае если Кремль не пойдет на перемирие, США может усилить военную компоненту в тандеме с Европой. Если США не хотят поставлять оружие, то, по его мнению, они могут договориться с Европой, предоставив ей кредит на закупку американского вооружения.