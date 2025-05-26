З Путіним щось сталося, чорт забирай, – Трамп емоційно відреагував на масовані атаки по Україні
- Дональд Трамп висловив незадоволення діями Путіна після атак Росії на Україну, заявивши, що не розуміє, що з ним сталося.
- Трамп розглядає можливість посилення антиросійських санкцій у відповідь на масовані атаки.
Росія кілька днів поспіль атакує Україна дронами і ракетами. Зрештою Дональд Трамп відреагував на російський терор.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Він вбиває людей, – Трамп заявив, що не задоволений Путіним
Президент США Дональд Трамп, коментуючи удари по Україні, заявив, що "не знає, що, чорт забирай, сталося з Путіним". Політик запевнив, що давно його знає і завжди з ним ладнав.
Але він посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І щось сталося з цим хлопцем, і мені це не подобається,
– заявив Трамп.
Американський лідер, відповідаючи на питання, що тепер він буде робити, заявив: "Я здивований, я дуже здивований. Подивимося, що ми зробимо".
Дональд Трамп запевнив, що "абсолютно точно розглядає" можливість посилення антиросійських санкцій, цитує Reuters.
"Абсолютно. Він вбиває багато людей, я не знаю, що з ним не так. Що, до біса, з ним сталося?", – вказав він.
Додамо, що незадовго до цього на масовану атаку відреагував спецпредставник Кіт Келлог. Він опублікував фото палаючого Києва і наголосив, що ці напади є ганебними. Дипломат закликав негайно припинити вогонь.