Погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва стосовно можливої ядерної війни нічого не варті. Він не є важливою політичною фігурою, яка могла б впливати на важливі рішення.

Росія не здатна протистояти навіть країнам Європи. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Fox Radio, яке опублікувала пресслужба Держдепу.

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Як Рубіо відповів Медведєву?

На думку американського високопосадовця, Дмитро Медведєв не відіграє великої ролі у російській політиці, оскільки не ухвалює рішень та не бере участі в жодних зустрічах чи переговорах, які відбувалися.

Він констатував, що Медведєв 4 роки був президентом Росії, але, за його словами, був лише "тимчасовим замісником" Володимира Путіна. Через це, як каже Марко Рубіо, він не сприймає його слова серйозно.

"Але з іншого боку, очевидно, що він колись обіймав цю посаду і досі має певну роль у владі, і його слова матимуть вплив тією мірою, що він є провокатором і так далі", – заявив держсекретар США.

На тлі цього Марко Рубіо висловив сумнів стосовно того, що слова Дмитра Медведєва є офіційною позицією Росії. Враховуючи вищезгадане, він наголосив, що вони навряд "будуть мати якесь значення".

Журналісти також поцікавилися, чи вважає він, що Росія здатна протистояти Сполученим Штатам. У відповідь Марко Рубіо зазначив, що сумнівається щодо можливості розвитку відповідного конфлікту.

Я не думаю, що є сумніви, що звичайними військовими можливостями росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко,

– сказав він.

За його словами, росіянам важко навіть в Україні, яка має найбільшу армію в Європі, хоч і не була такою на момент повномасштабного вторгнення. Крім того, він вважає, що росіяни погано володіють звичайною зброєю.

Нагадаємо, ще нещодавно Дмитро Медведєв різко пригрозив американському президенту Дональду Трампу війною з США після встановлення нового дедлайну для досягнення угоди про мир в Україні.

Вже після низки погроз Медведєва Дональд Трамп заявляв, що йому варто "стежити за словами". Президент США зазначив, що заступник голови Ради безпеки Росії заходить на дуже "небезпечну територію".