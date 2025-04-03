Попри ордер МКС на арешт: прем'єр-міністр Ізраїлю прибув в Угорщину
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до Угорщини, попри ордер МКС на його арешт.
- З ним прибула його дружина Сара. Відомо, що Нетаньягу має зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до Угорщини у четвер, 3 квітня. Візит глави ізраїльського уряду відбувся попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра оборони Угорщини Криштофа Салай-Бобровницького у фейсбуці.
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Нетаньягу прибув до Угорщини
Очільник Міноборони Угорщини зустрів Беньяміна Нетаньягу в аеропорту Будапешта. До Угорщини з прем'єром Ізраїлю також приїхала і його дружина Сара.
Варто додати, що Нетаньягу має зустрітися з главою уряду Угорщини Віктором Орбаном.
Зазначимо, що видання The Times of Israel підкреслює, що Угорщина є членом МКС і зобов’язана виконати ордер на арешт, виданий МКС проти Нетаньягу.
"Однак, як і очікувалося, прем'єра приймає військова почесна варта і без пригод проводжає під конвоєм до готелю", – йдеться у повідомленні.
Нетаньягу прибув до Угорщини / Фото з фейсбуку міністра оборони Угорщини
Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Беньяміна Нетаньягу та ексглави Міноборони Йоава Галанта.