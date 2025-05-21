"Пущу 15 куль": у Румунії затримали чоловіка, який пригрозив убивством новообраному президенту

У Румунії поліція затримала 31-річного чоловіка, який у соцмережі пригрозив убивством новообраному президенту Нікушору Дану. Відомо, що він є прихильником ультраправого політика Джордже Сіміона.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Antena 3 CNN.

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Що відомо про чоловіка, який пригрозив убивством Дану

ЗМІ повідомляють, що 31-річний чоловік на ім’я Кодруц Т. написав у Facebook про бажання "пустити 15 куль" у новообраного президента Румунії Нікушора Дана. Відомо, що він родом з Мармуреша та є прихильником ультраправого політика Джордже Сіміона, який програв у другому турі президентських виборів.

У своєму дописі він також вимагав, щоб Дан добровільно відмовився від посади протягом 24 годин, інакше пригрозив розправою.

Правоохоронці ідентифікували, затримали та доставили на допит підозрюваного. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від трьох місяців до одного року.

Нагадаємо, що Сіміон просить Конституційний суд скасувати результати президентських виборів. Він вказує на зовнішнє втручання з боку державних та недержавних персон.