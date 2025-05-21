Сообщает 24 Канал со ссылкой на Antena 3 CNN.

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Что известно о мужчине, который пригрозил убийством Дану

СМИ сообщают, что 31-летний мужчина по имени Кодруц Т. написал в Facebook о желании "пустить 15 пуль" в новоизбранного президента Румынии Никушора Дана. Известно, что он родом из Мармуреша и является сторонником ультраправого политика Джордже Симиона, который проиграл во втором туре президентских выборов.

В своей заметке он также требовал, чтобы Дан добровольно отказался от должности в течение 24 часов, иначе пригрозил расправой.

Правоохранители идентифицировали, задержали и доставили на допрос подозреваемого. Ему грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от трех месяцев до одного года.

Напомним, что Симион просит Конституционный суд отменить результаты президентских выборов. Он указывает на внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных персон.