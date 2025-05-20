В связи с этим политик просит Конституционный суд отменить их результаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Джордже Симиона.

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Что сказал Симион о выборах в Румынии

Симион заявил, что причиной отмены результатов выборов является внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных персон, имея в виду Францию и Молдову. А также добавил, что имеет доказательства этого.

Ко всем румынам: немедленно требуйте от Конституционного суда отменить этот фарс. Мы не сдадимся и не предадим! Это только начало великой победы,

– написал на своей странице в X румынский политик.

Заметим, что ранее СМИ сообщали о том, что ультраправые партии Румынии "Альянс за объединение румын" и Партия молодежи планируют обжаловать результаты второго тура президентских выборов в случае, если их кандидат Джордже Симион проиграет. Отмечалось, что, вероятно, они утвердили план действий по этому поводу.

Кроме того, журналисты получили видео, в котором ультраправым дают прямые инструкции оспаривать результаты голосования на тех участках, где у Джордже Симиона будет проигрышный результат, будут прослеживаться значительные различия между результатами первого и второго тура или будет незначительный отрыв от Никушора Дана.