Німеччина зіштовхнулася з "новою непередбачуваністю" у відносинах з США, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна зіштовхнулася з "новою непередбачуваністю" у відносинах зі США. За його словами, Берлін повинен взяти на себе більше військового лідерства.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як у Німеччині прокоментували відносини зі США

Виступаючи в Берліні через кілька годин після того, як німецькі консерватори на чолі з майбутнім канцлером Фрідріхом Мерцом уклали коаліційну угоду з соціал-демократами, Пісторіус заявив, що Німеччина під керівництвом нового уряду має зробити більше для забезпечення безпеки Європи.

У наших трансатлантичних відносинах з’явилася нова непередбачуваність. Сполучені Штати зберігають свою відданість НАТО, але цілком справедливо вимагають сильнішого внеску Європи в Альянс,

– наголосив Пісторіус.

Він також запевнив, що Німеччина буде робити це у співпраці з європейськими партнерами та союзниками по НАТО.

"Нам доведеться забезпечити значно більше лідерства в майбутньому", – додав міністр оборони.

Нагадаємо, що у вересні цього року в німецькому Гамбурзі пройдуть навчання НАТО Red Storm Bravo, що імітують напад Росії на Альянс. Маневри оцінять здатність до оперативного перекидання військ та забезпечення логістичної підтримки.