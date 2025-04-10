Німеччина зіштовхнулася з "новою непередбачуваністю" у відносинах з США, – Пісторіус
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "нову непередбачуваність" у відносинах зі США та закликав до більшого військового лідерства Німеччини.
- Німеччина планує забезпечити більше лідерства та співпраці з європейськими партнерами та НАТО.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна зіштовхнулася з "новою непередбачуваністю" у відносинах зі США. За його словами, Берлін повинен взяти на себе більше військового лідерства.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Як у Німеччині прокоментували відносини зі США
Виступаючи в Берліні через кілька годин після того, як німецькі консерватори на чолі з майбутнім канцлером Фрідріхом Мерцом уклали коаліційну угоду з соціал-демократами, Пісторіус заявив, що Німеччина під керівництвом нового уряду має зробити більше для забезпечення безпеки Європи.
У наших трансатлантичних відносинах з’явилася нова непередбачуваність. Сполучені Штати зберігають свою відданість НАТО, але цілком справедливо вимагають сильнішого внеску Європи в Альянс,
– наголосив Пісторіус.
Він також запевнив, що Німеччина буде робити це у співпраці з європейськими партнерами та союзниками по НАТО.
"Нам доведеться забезпечити значно більше лідерства в майбутньому", – додав міністр оборони.
Нагадаємо, що у вересні цього року в німецькому Гамбурзі пройдуть навчання НАТО Red Storm Bravo, що імітують напад Росії на Альянс. Маневри оцінять здатність до оперативного перекидання військ та забезпечення логістичної підтримки.