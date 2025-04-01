Вперше після Другої світової: Німеччина розгорнула бронетанкову бригаду в Литві

Німеччина у вівторок, 1 квітня, вперше з часів Другої світової війни розгорнула постійний військовий контингент за кордоном. Ідеться про 5-тисячну бронетанкову бригаду в Литві.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

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Німеччина розгорнула бронетанкову бригаду в Литві

Новостворену 45 бронетанкову бригаду розгорнули під час церемонії під Вільнюсом. Було створено тимчасовий штаб, оприлюднено герб бригади, а сам підрозділ тепер офіційно перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Губера.

Ми маємо чітку місію: забезпечити захист, свободу та безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО. Роблячи це, ми також захищаємо територію НАТО – і саму Німеччину,

– сказав Хубер німецькому агентству dpa.

Берлін пообіцяв довгострокове розгортання підрозділу в 2023 році, пориваючи з десятиліттями німецької оборонної політики, яка уникала постійного розміщення бойових підрозділів за кордоном.

Підрозділ має бути повністю введений в дію до 2027 року і зрештою базуватиметься в новому військовому комплексі в Руднінкаї, приблизно за 30 кілометрів на південь від Вільнюсу. До того часу війська діятимуть з тимчасових литовських баз.

В Politico пишуть, що план включає не лише передові підрозділи, але й допоміжні підрозділи, такі як медичний центр, рота звʼязку і команди підтримки командування – в різних місцях дислокації.

Наразі в Литві дислокуються 150 німецьких військових. Очікується, що до кінця року їх кількість сягне 500.

Литва, яка межує з російським Калінінградським ексклавом і Білоруссю, вважає цей крок життєво важливим для своєї національної безпеки.